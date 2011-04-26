Минэкономики Беларуси пересчитывает прогноз инфляции на 2011 год

По данным на 20 апреля, инфляция с начала года составила 8,75%. При этом прогнозный уровень инфляции на весь 2011 год был определен на уровне 7,5%-8,5%.

Николай Снопков, Министр экономики Республики Беларусь:

На данный момент мы проводим расчеты, мы не хотели бы ошибиться еще раз.

Мы уверены, что к середине года цены сбалансируются и найдут свое равновесное положение, в том числе влияя на индекс потребительских цен в целом.

В то же время, Минфин Беларуси предлагает снизить ставку налога на прибыль с 24% до 20%. Уже идет работа над бюджетом будущего года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Харковец, Министр финансов Республики Беларусь:

Министерство финансов по-прежнему является сторонником того, чтобы в бюджете следующего года ставка налога на прибыль была снижена с 24% до 20%. Мы хотели бы снижение ставки налога на прибыль сопроводить отменой неэффективных, на наш взгляд, индивидуальных льгот по налогам с тем, чтобы налоговая система была максимально нейтральна ко всем секторам экономики.