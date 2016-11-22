Прямой эфир

Мэрия Минска проводит обсуждение 12% увеличения базовой налоговой ставки для ИП

22 ноября 2016 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столичная мэрия проводит общественное обсуждение проекта решения Мингорсовета «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

Вступление в силу документа предполагает в 2017 году повышение базовых ставок на 12%.

Пока больше 45% базовых ставок единого налога не соответствуют предельным. Более подробную информацию можно получить на сайте Мингорисполкома. Как и оставить свои замечания и предложения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Услышать каждого готовы до 9 декабря.

Сергей Дыленок, главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:
При проведении анализов проект-решения учитывалась деятельность предпринимателей за 2015-2016 года. По каждой позиции проекта учитывалась деятельность в среднем более 20 индивидуальных предпринимателей.

# Экономика # Налоги # Сергей Дыленок

Другие новости рубрики

Все новости
Делегация Южного Синая подписала меморандум о сотрудничестве с руководством Минской области
22 ноября 2016 15:18

Делегация Южного Синая подписала меморандум о сотрудничестве с руководством Минской области

Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств
22 ноября 2016 13:34

Индийские компании заинтересованы в создании в Беларуси предприятий по производству лекарств

Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске
22 ноября 2016 06:04

Белорусско-индийская бизнес-конференция пройдет 22 ноября в Минске