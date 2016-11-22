Мэрия Минска проводит обсуждение 12% увеличения базовой налоговой ставки для ИП

Новости Беларуси. Столичная мэрия проводит общественное обсуждение проекта решения Мингорсовета «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц».

Вступление в силу документа предполагает в 2017 году повышение базовых ставок на 12%.

Пока больше 45% базовых ставок единого налога не соответствуют предельным. Более подробную информацию можно получить на сайте Мингорисполкома. Как и оставить свои замечания и предложения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Услышать каждого готовы до 9 декабря.

Сергей Дыленок, главный государственный налоговый инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

При проведении анализов проект-решения учитывалась деятельность предпринимателей за 2015-2016 года. По каждой позиции проекта учитывалась деятельность в среднем более 20 индивидуальных предпринимателей.