МАЗ выпустил автомобиль, эксклюзивный на постсоветстком пространстве

Опытный образец продемонстрировали сегодня. Мощный седельный тягач используется с полуприцепом и предназначен для дальних перевозок.

Машина ориентирована на внутренний рынок сбыта, а также Россию и те страны, где не действует ограничение на габариты автопоезда.

Длина белорусской машины — почти 19 метров. Специально для нее разработан мощный двигатель, который соответствует экологическому стандарту Евро-4. Он установлен на капоте, и это особенность автомобиля. У водителя есть возможность доступа ко всем узлам. Автоматическая коробка передач повышает безопасность и надежность техники. В целом, оснащение самое современное. Причем три четверти комплектующих — отечественного производства. Плановые испытания машины продлятся до конца года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Николай Локатко, заместитель главного конструктора ОАО «МАЗ»:

Преимущества данного автомобиля: в первую очередь, его безопасность, что исключает смертельный исход водителя в случае ДТП; лучшие ремонтопригодность и обслуживаемость двигателя; уменьшенный шум и повышенная комфортность кабины; применение современных электронных систем; это и наши перспективные разработки в части подвески, трансмиссии.