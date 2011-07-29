МАЗ разработал специальную конструкцию автобусов для Колумбии

МАЗ расширяет географию поставок своей продукции. Белорусские автобусы уже апробируют в Колумбии.

Конструкторы разработали специальную модель для этой страны. После тестовых испытаний начнутся массовые поставки техники. Кроме того, специальное автомобильное шасси создано для Эквадора. Отгружать его в это государство планируют в четвертом квартале, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Венесуэле идет строительство сборочного завода, который запустят нынешней осенью. Там ежегодно с конвейера будут сходить до 5 тысяч автомобилей. МАЗ также намерен активно наращивать поставки в страны Африки, Латинской Америки и арабского мира. В первом полугодии экспорт продукции предприятия увеличился почти вдвое.