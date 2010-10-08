Ли Чжидун (Мидеа-Горизонт): Мы сделали правильный выбор, что создали предприятие в Беларуси

Сегодня на заводе работают 260 человек. И средняя зарплата — почти 1,5 миллиона рублей.

Тан Хайян, генеральный директор СООО «Мидеа-Горизонт»:

От учредителей, от правительств двух стран мы получаем большую поддержку на развитие нашего предприятия. Мы также проработали собственную огромную программу развития совместного производства. Весь персонал стремится вложить все силы, чтобы мы скорее достигли наших целей.

Китайские инвестиции и белорусская база – тандем, который может успешно работать.

Когда с конвейера здесь сошла первая микроволновка с белорусским логотипом, мир залихорадил кризис. Но предприятие с трудностями справилось. И сейчас намерено стать базой изготовления микроволновых печей в СНГ и в Западной Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо им предоставить все эти возможности. С завтрашнего дня пусть начинают чистить те помещения и делать там производство. Пускай приводят в порядок. Это должно быть идеально. Здесь везде должно быть идеально: этот корпус, благоустройство. Это должно быть идеальное предприятие. Сюда поедет весь мир, вся Европа. Решение принято – завтра же начинайте работать. Подъезд надо делать сюда нормальный. Чтобы не закоулками сюда ехать, а подъезд должен быть прекрасный.

В планах – расширение производства и ассортимента. Это и обогреватели, и пылесосы, и вентиляторы, и ещё целая линейка бытовой техники.

Две линии: с одной стороны «Мидеа», с другой – «Горизонт». Перед тем, как создать предприятие, инвестор досконально изучил все потенциальные площадки в СНГ. Но остановился на Беларуси, где сошлись обоюдные интересы. Китайская кампания искала производственную базу с выходом на рынок Западной Европы. Беларусь заинтересована в расширении ассортимента продукции и модернизации.



К слову, разработка только собственной технологии для расширения линейки товаров, стоит порядка $30 млн. У китайской компании такая технология уже была. Плюс – хорошая репутация на рынке и динамика в развитии. Представительства есть уже в 120 странах. Каждая третья микроволновая печь в мире производиться именно этой компанией. Не так давно, в мае, здесь побывал глава «Мидеа Групп». Он признал, что белорусский завод лучший в корпорации.

Юрий Предко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»:

Новый завод построен. Миллион объем производства. С валютными поступлениями. Оно экспортно ориентированное. В ближайшие годы планируется, что 90% от объемов производства будет экспортироваться. Масштабы большие. Тысячи – это белорусский масштаб. А когда мы говорим о производительности в миллионы, то я бы сказал, что это скорее азиатский подход. И мы готовы, чтобы производить на этой площадке миллионы.



По прогнозам, к 2015 году продукция завода может занять до 40% рынка СНГ. Уже получен и единый сертификат, который даёт возможность в Таможенном союзе поставлять напрямую продукцию в Россию и Казахстан.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это как первый пилотный проект, где мы проверили друг друга на свою состоятельность. Я должен сказать, что сегодня и белорусская, и китайская сторона удовлетворены, что проект пошел нормально, все делается без сучка, без задоринки.

Александр Лукашенко заверил сегодня китайских партнёров, что поддержка будет оказана и дальше. Главное – желание работать. И поинтересовался – что передать Ху Дзиньтао при личной встрече?

Ли Чжидун, заместитель генерального директора СООО «Мидеа-Горизонт»:

Мы сделали правильный выбор, что создали предприятие в Беларуси. Мы чувствуем постоянную поддержку от правительства. Ваше посещение – это очень большая честь.

Александр Лукашенко:

Я скажу президенту вашему, что через год вы здесь будете делать 2,5 млн печей.

Это производство – не единственный успешный опыт белорусско-китайского партнёрства. Оно касается разных сфер экономики. Это и энергетика, и логистика, и строительство новых промышленных объектов. И главное – везде ставка на высокие технологии и новейшее оборудование.

Александр Лукашенко:

Имейте в виду, что после возвращения из Китая, вот это: 36, 5, 10, 9, 21 – вы эти все мне покажете. Покажете работу, как напряженно работают министры, предприятие и т. д. Я должен видеть перспективу в $15 млрд. С сегодняшнего дня мы начинает жесткую китайскую программу. До 1 декабря я должен видеть $15 млрд, чтобы дать оценку правительству. Как оно работает: плохо или хорошо. Поэтому все это должно быть развернуто. Я должен видеть где и что.

Уже проработано и готово к подписанию проектов более чем на три миллиарда долларов. Возможно, решение по многим из них будет принято во время предстоящего визита в Китай. В планах – до конца года договорится о конкретном сотрудничестве ещё не менее чем на 11 миллиардов.

И, как заметил сегодня глава государства, подобный путь Правительству предстоит пройти и по сотрудничеству с Турцией. В ходе недавнего визита белорусского лидера в Турецкую Республику о целом ряде перспективных направлений партнёрства договорённость достигнута на высшем уровне.



Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Валерий Науменко и Сергей Капустин, телекомпания СТВ