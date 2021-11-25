Льготы на ввоз электромобилей помогут снизить количество вредных выбросов на 4-5%

Новости Беларуси. Ввоз электромобилей в Беларусь теперь стал проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Льготы по НДС получат юрлица, с условием, что электрокар не старше 5 лет.

Расширен и список авто, в него вошли так называемые «каблучки». Организации-производители «зеленых» авто отныне не должны платить НДС при ввозе запчастей для них. В плюсе и физлица. По договорам, заключенным до 1 декабря, можно получить возврат налога на добавленную стоимость в размере не более 500 базовых величин.

Что интересно, по оценкам специалистов, это позволит к 2025 году достичь уровня в 100 тысяч автомобилей с электроприводом. А это, в свою очередь, снизит количество вредных выбросов на 4-5 %.