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Льготы на ввоз электромобилей помогут снизить количество вредных выбросов на 4-5%

25 ноября 2021 17:22
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Новости Беларуси. Ввоз электромобилей в Беларусь теперь стал проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Льготы по НДС получат юрлица, с условием, что электрокар не старше 5 лет.  

Льготы на ввоз электромобилей помогут снизить количество вредных выбросов на 4-5%-1

Расширен и список авто, в него вошли так называемые «каблучки». Организации-производители «зеленых» авто отныне не должны платить НДС при ввозе запчастей для них. В плюсе и физлица. По договорам, заключенным до 1 декабря, можно получить возврат налога на добавленную стоимость в размере не более 500 базовых величин.  

Что интересно, по оценкам специалистов, это позволит к 2025 году достичь уровня в 100 тысяч автомобилей с электроприводом. А это, в свою очередь, снизит количество вредных выбросов на 4-5 %.  

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# Электромобили # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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