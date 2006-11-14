Льготные кредиты - будущим новоселам

Граждане столицы, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, смогут получить льготный кредит независимо от даты постановки на учет. Главное условие - строительство квартир в домах, включенных в график финансирования на 2006 год. Соответствующее решение принял Мингорисполком. Правом на получение льготного кредита, горожане смогут воспользоваться в том случае, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена их семьи не превышает два минимальных потребительских бюджета. В настоящее время в столице в очереди нуждающихся состоят более 179 тысяч человек. С начала нынешнего года в списки льготного кредитования включено более 2,5 тысяч столичных семей. Это превышает показатели прошлого года.