Концерн "Белэнерго" сегодня проводит тендер на приобретение мазута.

Необходимость такого шага вызвана холодной погодой, которая пока сохраняется в Беларуси.А потому потребность в мазуте повышена. В последнее время энергосистема республики ежесуточно потребляет примерно 5-7 тысяч тонн мазута и около 40 миллионов кубометров природного газа. При потеплении же будут использовать только газ, так как цена на него ниже. Сейчас энергетическая система Беларуси способна полностью обеспечивать потребности страны в электроэнергии и наполовину - по теплу.