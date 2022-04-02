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«Карты работают до 2024 года». Анонс эксклюзивного интервью Дмитрия Мезенцева

02 апреля 2022 08:38
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У Союзного государства в будущем появится единый символ. Работа в этом направлении уже ведется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Среди тем, которые обсуждали в студии, – механизмы по стабилизации национальных валют, создание совместных проектов, в том числе крупного белорусско-российского медиахолдинга, и формирование единого рынка нефти и газа.

«Карты работают до 2024 года». Анонс эксклюзивного интервью Дмитрия Мезенцева-1

Ольга Коршун, СТВ:
Нефть и газ – этот вопрос был таким камнем преткновения. Эта сфера сближения вызывает какие-то трудности, споры или мы идем по плану и к 2024 году, как планировалось, создадим единый рынок нефти и газа?

«Карты работают до 2024 года». Анонс эксклюзивного интервью Дмитрия Мезенцева-4

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Карты работают до 2024 года. Вы видите, что Российская Федерация подтвердила цену прошлого года – это менее 130 долларов за 1 000 кубических метров газа. Любой желающий может зайти сегодня, открыв компьютер, на биржи на Западе, в Европе и посмотреть, что в некоторые дни цена газа доходит до 4 000 долларов за 1 000 кубов. Делим 4 000 долларов на 128 и видим, насколько комфортней сегодня национальной экономике Беларуси на российском газе реализовывать свои планы собственного развития, в том числе во взаимодействии с российскими партнерами.

Полную версию интервью с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым смотрите в эфире итоговой программы «Неделя» в воскресенье, 3 апреля, в 19:30.

# Союзное государство # Экономика # Дмитрий Мезенцев # Ольга Коршун # Фотофакт

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