«Карты работают до 2024 года». Анонс эксклюзивного интервью Дмитрия Мезенцева

У Союзного государства в будущем появится единый символ. Работа в этом направлении уже ведется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Среди тем, которые обсуждали в студии, – механизмы по стабилизации национальных валют, создание совместных проектов, в том числе крупного белорусско-российского медиахолдинга, и формирование единого рынка нефти и газа.