Богданов: мы железобетонно обеспечены основными видами товаров. И даже импортными

Новости Беларуси. Дефицита продуктов на отечественном рынке нет и не будет. Магазины работают в штатном режиме, ассортимент остается прежним, а у торговых сетей достаточно запасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 апреля это еще раз подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В профильном ведомстве призвали жителей не скупать в больших количествах сахар или муку. Чтобы самим же не создавать искусственный дефицит. МАРТ совместно с профсоюзом и Комитетом госконтроля уже разрабатывает такие механизмы, которые позволят гармонизировать цепочку «производитель – поставщик – магазин – потребитель». Траектория мировой инфляции не могла не зацепить белорусский рынок, но в условиях санкций страна может обеспечить себя сама.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Дело в том, что Республика Беларусь производит большой ассортимент товаров. Причем производит их сама, не закупая его за рубежом. И обеспечивает себя полностью, потребность внутреннего рынка. И даже является одним из самых крупных на постсоветском пространстве экспортеров продовольственных товаров. К примеру, мы производим молока ориентировочно в год 7,8 миллиона тонн, из них только 3 потребляем в нашей стране, а более чем 60 % экспортируем на внешние рынки. Аналогичная ситуация и в мясе: производим 1,3 миллиона тонн, из них почти 500 – это экспорт. Остальное потребляем внутри себя. В любой момент можно остановить экспортные поставки и все это перенаправить на внутренний рынок. То есть мы железобетонно обеспечены основными видами товаров. И даже импортные товары, которые, возможно, попадали под некоторые не такие стабильные поставки, мы тоже справились. Дело в том, что МАРТ постоянно работает как с производителями, как с торговыми организациями, так и с импортерами продовольственной и непродовольственной группы товаров.



