Богданов: мы железобетонно обеспечены основными видами товаров. И даже импортными

Новости Беларуси. Дефицита продуктов на отечественном рынке нет и не будет. Магазины работают в штатном режиме, ассортимент остается прежним, а у торговых сетей достаточно запасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дефицита продуктов на отечественном рынке нет и не будет. Магазины работают в штатном режиме, ассортимент остается прежним, а у торговых сетей достаточно запасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
1 апреля это еще раз подчеркнули в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В профильном ведомстве призвали жителей не скупать в больших количествах сахар или муку. Чтобы самим же не создавать искусственный дефицит. МАРТ совместно с профсоюзом и Комитетом госконтроля уже разрабатывает такие механизмы, которые позволят гармонизировать цепочку «производитель – поставщик – магазин – потребитель». Траектория мировой инфляции не могла не зацепить белорусский рынок, но в условиях санкций страна может обеспечить себя сама.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Дело в том, что Республика Беларусь производит большой ассортимент товаров. Причем производит их сама, не закупая его за рубежом. И обеспечивает себя полностью, потребность внутреннего рынка. И даже является одним из самых крупных на постсоветском пространстве экспортеров продовольственных товаров. К примеру, мы производим молока ориентировочно в год 7,8 миллиона тонн, из них только 3 потребляем в нашей стране, а более чем 60 % экспортируем на внешние рынки. Аналогичная ситуация и в мясе: производим 1,3 миллиона тонн, из них почти 500 – это экспорт. Остальное потребляем внутри себя. В любой момент можно остановить экспортные поставки и все это перенаправить на внутренний рынок. То есть мы железобетонно обеспечены основными видами товаров. И даже импортные товары, которые, возможно, попадали под некоторые не такие стабильные поставки, мы тоже справились. Дело в том, что МАРТ постоянно работает как с производителями, как с торговыми организациями, так и с импортерами продовольственной и непродовольственной группы товаров.
Инфляция в еврозоне достигла нового рекорда. В марте она составила 7,5 %. Это максимальный показатель, который когда-либо фиксировался. Драйверами роста цен стали овощи и алкоголь. Пищевая цепочка Германии столкнулась с огромным увеличением затрат в области энергии, топлива, удобрений и логистики. Так, одна из самых популярных немецких сетей дискаунтеров уже объявила об очередном повышении цен в начале следующей недели. В первую очередь подорожают мясо, колбаса и масло. В Испании с полок магазинов пропали молоко и подсолнечное масло. Возникли перебои и с другими товарами. Правда, власти, как могут, успокаивают граждан, убеждая их, что это временно. К слову, вину за нехватку продовольствия и перебои с поставками возложили на водителей грузовиков, которые бастуют из-за непомерно высоких цен на топливо.