Прямой эфир

Головченко: чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им реализовали, они готовы авансировать 100%

01 апреля 2022 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сельское хозяйство в 2022 году получило беспрецедентную поддержку государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и задачи по производству сельхозпродукции, которая является важным сырьем для переработчиков и производителей продуктов питания, более чем серьезные.

Головченко: чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им реализовали, они готовы авансировать 100%-1

Ситуацию в АПК на местах детально изучают в правительстве. Так, 1 апреля премьер-министр ознакомился с положением дел в гомельском регионе. По итогам уборочной страна должна получить 9 миллионов тонн зерна. Повышены планы по сбору рапса, кукурузы, картофеля, производству молока и мяса. Эти меры направлены не только на обеспечение собственной продовольственной безопасности, но и на получение дополнительной прибыли от экспорта, тем более что спрос на сельхозпродукцию в мире сейчас растет.

Головченко: чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им реализовали, они готовы авансировать 100%-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Уже сейчас многие страны предлагают нам заключить форвардные или фьючерсные контракты. Они готовы авансировать заранее фактически 100 %, чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им гарантированно реализовали. Пока нужды в таких схемах у нас нет. В этом году как никогда финансовая поддержка АПК обеспечена на высоком уровне. В 2021 году практически в 1,5 раза к 2020 году увеличили расходы бюджетов всех уровней на сельское хозяйство. В этом – еще на 10 %.

Головченко: чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им реализовали, они готовы авансировать 100%-7

На повестке дня – темпы посевной кампании. Аграрии обеспечены всем необходимым. Конечно, ситуация в хозяйствах даже внутри одного района может отличаться. Но в целом по стране обстановка заметно лучше прошлогодней. Это дает надежды на достойный урожай.

# Сельское хозяйство # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной
01 апреля 2022 16:08

«Есть хозяйства, которые с этой задачей не в полной мере справились». Андрейченко о подготовке к посевной

​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчётах в рублях
01 апреля 2022 15:00

​Газ в Европе резко подорожал на фоне указа Путина о расчётах в рублях

Новости экономики за 01.04.2022
01 апреля 2022 14:57

Новости экономики за 01.04.2022