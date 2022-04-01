Головченко: чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им реализовали, они готовы авансировать 100%

Новости Беларуси. Сельское хозяйство в 2022 году получило беспрецедентную поддержку государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и задачи по производству сельхозпродукции, которая является важным сырьем для переработчиков и производителей продуктов питания, более чем серьезные.

Ситуацию в АПК на местах детально изучают в правительстве. Так, 1 апреля премьер-министр ознакомился с положением дел в гомельском регионе. По итогам уборочной страна должна получить 9 миллионов тонн зерна. Повышены планы по сбору рапса, кукурузы, картофеля, производству молока и мяса. Эти меры направлены не только на обеспечение собственной продовольственной безопасности, но и на получение дополнительной прибыли от экспорта, тем более что спрос на сельхозпродукцию в мире сейчас растет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Уже сейчас многие страны предлагают нам заключить форвардные или фьючерсные контракты. Они готовы авансировать заранее фактически 100 %, чтобы мы вырастили картофель или другие культуры и потом им гарантированно реализовали. Пока нужды в таких схемах у нас нет. В этом году как никогда финансовая поддержка АПК обеспечена на высоком уровне. В 2021 году практически в 1,5 раза к 2020 году увеличили расходы бюджетов всех уровней на сельское хозяйство. В этом – еще на 10 %.