Какие перемены ждут рынок лекарств в Беларуси?

Новости Беларуси. Уже в этом году ожидается бум инвестиционных проектов в фармакологической отрасли Беларуси. В настоящий момент объем рынка лекарств республики оценивается в миллиард долларов. Как минимум половина этих денег должна зарабатываться отечественными производителями. Однако сейчас заметен хоть и небольшой, но рост поставок импортных таблеток и пилюль в аптеки.

Президент считает, что население должно быть обеспечено доступными и качественными отечественными лекарствами.

Во-первых, это банально вопрос национальной безопасности. Лекарства — продукт, который всегда пользуется спросом. А жизнь научила, что в мировые кризисы не производящиеся в стране пилюли становятся многим не по карману.

Во-вторых, собственная фармацевтическая отрасль — это еще и развитие науки, создание продукта с высокой добавленной стоимостью.

В-третьих, потенциально прибыльная статья экспорта. Увеличение продаж лекарства за границу и их диверсификация — одна из задач отрасли. Если в ближайшее время в Беларуси создадут условия для инвестиций в фармакологию, стране вполне по силам занять достойное место по производству лекарств как минимум в рамках Евразийского экономического союза.

Например, фармакологический рынок той же России оценивается в 15-16 млрд долларов. И ряд экспертов полагает, что как минимум до 2020 года на конкурентоспособность белорусских предприятий на этом рынке ничто особенно повлиять не может.

Однако производство лекарств — удовольствие не из дешевых. Требуется много лет, денег на исследования и испытания. Из 10 тысяч перспективных молекул только одна ложится в основу медикамента и выводится на рынок. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ о том, что рынок лекарств ждут перемены.

Наталья Бреус, СТВ

Еще в 2010 году президент поставил задачу, чтобы на рынке Беларуси половина лекарств была отечественного производства, ведь это вопрос национальной безопасности. Уже многое сделано, но вот 2015 год должен быть по-настоящему прорывным для фармотрасли.

Тему создания собственных лекарств в Беларуси Александр Лукашенко держит на постоянном контроле не случайно: здоровье людей в приоритете для государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь - социальное государство, и укреплению здоровья людей мы придаем первостепенное значение. Так будет всегда. С целью этой мы проводим модернизацию медицинских учреждений. оснащение их новейшим оборудованием, готовятся квалифицированные специалисты и, самое главное, наращивается производство отечественных лекарственных средств. Сегодня производство лекарств является одной их самых доходных и быстрорастущих отраслей в мире. "И у нас развитие этой отрасли определено долгосрочным приоритетом. Мы должны обеспечить население доступными качественными отечественными лекарствами. В современных условиях серьезную опасность представляет проникновение на белорусский рынок фальшивых лекарств, которые могут наносить ущерб здоровью людей и финансам. Обезопасить от таких угроз в первую очередь призвана отечественная фармацевтика.

Пока отечественные препараты занимают не больше 38% на рынке медикаментов.

Беспокоит растущий необоснованный импорт, то есть поставки тех препаратов, которые есть и у нас. Именно в этом году отечественные фармацевты должны на четверть увеличить выпуск белорусских медикаментов.

Свой вклад внесет и Борисовский завод медпрепаратов. На его долю приходится треть рынка лекарств в стране. Когда-то здесь пошли по пути создания дженериков - выпускают аналоги известных лекарств. Например, от высокого давления, противомикробные препараты и антибиотики.

Оксана Болдова, главный технолог ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

Процесс освоения очень длительный, трудозатратный и финансово затратный. В среднем он составляет порядка 3-5 лет (зависит от лекарственной формы, которая осваивается). Стоимость одной разработки составляет более 1,5 миллиарда белорусских рублей.

Предприятие почти вдвое увеличит отгрузки. Чтобы это стало возможным, пришлось в последние несколько лет засучив рукава взяться за обновление производства. Благо президентом был подписан в 2012 году специальный указ на этот счет. В итоге действует ампульное производство, запустили в прошлом году выпуск лекарств в форме таблеток, а к концу 2015 года будет создано производство стерильной рассыпки антибиотиков.

Александр Фандо, генеральный директор ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»:

За последние годы мы осваиваем продукцию новых препаратов где-то в размере 10 в год. А в прошлом году мы рванули — освоили 14 новых препаратов, а в текущем году планируем освоить где-то около 38 препаратов.

Всего в стране по итогам модернизации будет освоено более полутысячи новых препаратов.

Белорусские выходят дешевле. В том, что не хуже по качеству, директор завода убеждал собственную маму. Пришлось незаметно заменить импортный препарат на белорусский. Маме стало лучше.

Предубеждений пока хватает. Мол, раз дешевле значит не так эффективно. Профильный министр объясняет про нюансы соотношения цены и качества.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Наши лекарственные средства, если мы проводим сравнения с импортными аналогами, идентичны, потому что субстанция одна и та же, структура та же, вспомогательные вещества те же. Эффективность тоже доказана. Ни одно лекарственное средство не будет зарегистрировано, если его фармакопейная статья не будет соответствовать и биоэквивалетности, и своему аналогу или оригинальному препарату. Но средневзвешенная цена нашей отечественной упаковки - 1,36 доллара США. При этом импортная средневзвешенная упаковка стоит 4,72 долларов. Поэтому каждый гражданин, придя в аптеку, должен понимать: качество одинаковое, цена разная.

Белорусский фармацевтический рынок сегодня оценивают почти в миллиард долларов. Действует около трех десятков предприятий — как государственных, так и частных.

В отрасли начинается настоящий бум — в работе 35 инвестпроектов.

Вот белорусско-голландское предприятие. По праву может считаться одним из первых успешных проектов в области производства лекарственных средств с привлечением зарубежных инвестиций. Сегодня здесь производят инфузионные и инъекционные растворы в полимерной упаковке, тест системы для диагностики СПИДа, онкологических заболеваний и вируса иммунодефицита. Уже скоро запустят новый завод по производству лекарств из плазмы крови человека.

Аделина Яцевич, главный технолог белорусско-голландского совместного фармацевтического предприятия:

В настоящее время все препараты из плазмы крови закупаются Республикой Беларусь для лечения больных. И это будет первое предприятие, которое будет заниматься производством таких препаратов в Республике Беларусь.

А в Витебской области в 2016 году начнёт работу современное высокотехнологичное производство лекарственных препаратов для лечения онкологических и тяжёлых инфекционных заболеваний. Глава фармацевтического холдинга делает ставку на кооперацию с зарубежными партнерами.

Алексей Сычёв, председатель совета директоров фармацевтического холдинга:

Мы сегодня идем тем путем, чтобы создать в Витебске фармацевтический кластер с участием тех производств фармацевтических, которые есть в Витебске и Витебской области. Подтягивая туда них партнеров и имея такую кооперацию, которую думаем мы, мы могли бы войти с ними в какие-то совместные научные исследования и первоначально научить наших специалистов или наших сотрудников делать качественно то, что они не умеют сегодня даже на начальных каких-то стадиях. А постепенно от более простого можно перейти всегда к более сложному. Этот процесс надо делать, надо искать возможность. Сделать его самим очень сложно, потому что это очень затратно.

С созданием единого рынка с 2016 в Евразийском экономическом союзе конкуренция возрастет среди производителей, но и изначально в фармотрасли жесткие условия. Ведь чтобы выйти на рынок с новым препаратом, надо лет пять и тысяч 200 долларов.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь

Для нас открывается экспорт. У нас разрабатывается в рамках единого экономического рынка единые правила регистрации лекарственных средств, единые правила сертификации на JMP, а наша JMP полностью по всем пунктам подходит под стандарты европейской JMP. И с 2016 года будут признаваться наши и клинические, и доклинические испытания, биоэквивалентность, а также и стандарты JMP. И будут иметь право хождения лекарственные средства на рынке только, если предприятия или участки, на которых выработаны данные лекарственные средства, имеют сертификат надлежащей аптечной практики.

Вообще, сложная система регистрации и контроля качества лекарств — тяжелая ноша для производителей, но для покупателей — отличный фильтр. Подделка не попадет в аптеки.

Все лекарства проходят проверку в специальных аккредитованных лабораториях, где некоторые из них подвергаются полному химическому контролю.

Василий Усовик, инспектор-провизор:

Юридические лица, осуществляющие ввоз на территорию Республики Беларусь зарегистрированных лекарственных средств, в обязательном порядке предоставляют в эти аккредитованные лаборатории полный пакет документов, в том числе это договора и контракты с иностранными поставщиками. То есть это прямая поставка, а также официальные письма о том, что эти юридические лица являются официальными дистрибьюторами вышеуказанных иностранных заводов на территории Республики Беларусь. После этого производится отбор проб лекарственных средств - это каждая серия, каждая партия ввезенного лекарственного средства, и подвергается анализу.

Одно из поручений президента по итогам разговора касалось развития фармацевтической науки. Это непростая задачка для академиков. Им тоже предстоит плотно участвовать в обеспечении лекарственной безопасности. Основные же моменты развития фармацевтической отрасли пропишет Минздрав в программе. Она рассчитана до 2020 года.