«Кадры решают всё». В Могилёве обсудили эффективность работы реального сектора экономики

Новости Беларуси. Кадровый потенциал, привлечение инвестиций и развитие промышленного комплекса в условиях санкций. Могилев на четыре дня стал платформой для обсуждения эффективности работы реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат встречи – диалоговые площадки, каждая из которых позволит услышать мнения специалистов на местах и обменяться опытом.

Дмитрий Мудрогелов, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

Все наши три диалоговые площадки – наверное, те темы, которые наиболее актуальны сегодня. То есть это кадровое обеспечение наших предприятий, чтобы они могли стабильно функционировать. Второе – это дальнейшее развитие, то есть вложение средств в модернизацию и реализацию новых проектов. И третье – это, конечно, поделиться опытом, прежде всего как те или иные предприятия справляются с этими новыми экономическими условиями.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Кадры решают все. Даже небольшое время, которое мы прошли по выставке, сколько нового делают, и кафедры, и ребята молодые, и заведующие кафедрами – все вместе. Они же дают результат, дают то, что нужно производству.