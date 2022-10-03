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«Кадры решают всё». В Могилёве обсудили эффективность работы реального сектора экономики

03 октября 2022 19:19
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Новости Беларуси. Кадровый потенциал, привлечение инвестиций и развитие промышленного комплекса в условиях санкций. Могилев на четыре дня стал платформой для обсуждения эффективности работы реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Формат встречи – диалоговые площадки, каждая из которых позволит услышать мнения специалистов на местах и обменяться опытом.

«Кадры решают всё». В Могилёве обсудили эффективность работы реального сектора экономики-1

Дмитрий Мудрогелов, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:
Все наши три диалоговые площадки – наверное, те темы, которые наиболее актуальны сегодня. То есть это кадровое обеспечение наших предприятий, чтобы они могли стабильно функционировать. Второе – это дальнейшее развитие, то есть вложение средств в модернизацию и реализацию новых проектов. И третье – это, конечно, поделиться опытом, прежде всего как те или иные предприятия справляются с этими новыми экономическими условиями.

«Кадры решают всё». В Могилёве обсудили эффективность работы реального сектора экономики-4

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Кадры решают все. Даже небольшое время, которое мы прошли по выставке, сколько нового делают, и кафедры, и ребята молодые, и заведующие кафедрами – все вместе. Они же дают результат, дают то, что нужно производству.

«Кадры решают всё». В Могилёве обсудили эффективность работы реального сектора экономики-7

В регионе сейчас порядка 10 тысяч вакансий. Больше половины – рабочие специальности. Несмотря на то, что каждый третий житель Могилевской области трудится в промышленном секторе, треть заявок на бирже труда от индустриальных предприятий. Спрос растет на квалифицированные кадры, которые могут работать на современных производствах. Непрерывное обучение на протяжении всей карьеры становится обязательным условием для продуктивной работы предприятий.

# Экономика # Экономика # Дмитрий Мудрогелов # Анатолий Исаченко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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