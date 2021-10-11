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К середине 2022 года планируют ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах

11 октября 2021 15:35
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Новости Беларуси. В стране к середине 2022 года планируют ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Это предусмотрено проектом обновленного Налогового кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К середине 2022 года планируют ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах-1

Дело в том, что приобретая товары на зарубежных онлайн-площадках, покупатели перечисляют деньги владельцу данного магазина, который зарегистрирован как субъект хозяйствования в другой стране, и налоги платит в бюджет той же страны. В то же время товары, которые продаются в обычных магазинах, где есть НДС, находятся не в равных условиях с теми, кто торгует таким образом. Введение налога на добавленную стоимость уравняет продавцов и подтолкнет к тому, чтобы зарубежные магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов здесь, в наш бюджет.

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# Налоги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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