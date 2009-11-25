Иракские бизнесмены прибыли в Минск

Иракские бизнесмены намерены инвестировать в белорусскую экономику. Делегация этой страны – с официальным визитом в Минске.

Представители мэрии города Арбиль и бизнес-среды встретятся с белорусскими коллегами, побывают на наших предприятиях и ознакомятся с продукцией Минского автомобильного, тракторного заводов и «Амкадора». По итогам визита стороны планируют подписать взаимовыгодные договоры.

Асаад Ахмед Асаад, директор по внешним связям и планированию администрации города Арбиль (Ирак):

- Мы надеемся, что этот визит и соответствующий визит белорусской делегации принесут плоды, которые укрепят отношения между Беларусью и Ираком. Прием, который нам организовали, начиная с аэропорта и до этого времени, тронул всех членов делегации. Мы хотим взять пример с Минска, чтобы наш город Арбиль был таким же красивым и чистым.