Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?
5 лет движения вперед, 5 лет стабильно высоких результатов. Брестская область – на Республиканской доске почета. Внутренний региональный продукт по итогам прошедшей пятилетки составил 110,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые в стране по сельскому хозяйству. Первые по экспорту продовольствия. Одни из первых по инвестициям. И это не просто цифры. Растущая экономика работает на людей.
А это почти 1 миллион 300 тысяч жителей. Строятся больницы и школы. Меняется само качество жизни. В числе награжденных – и Брест. Его и жители, и гости называют просто – «любимым».
О результате, в котором огромная любовь к труду и к родной земле. Репортаж Кристины Протосовицкой.
Сегодня почти треть всего белорусского продовольствия на экспорт – заслуга Брестской области. Регион бьет собственные молочные рекорды, оставаясь самым эффективным в стране. За пятилетку аграрии прибавили 14,5 %, а промышленность – почти 16 %. В области работает самая мощная переработка. Больше 2 миллионов тонн молока здесь превращают в масло, творог и сыры.
А кобринский пломбир давно легенда. Настоящий знак качества, тот самый вкус, который не забывает и глава государства. Кобринский завод в этом году заслуженно на Республиканской доске Почета.
Хрустящий стаканчик. Рожок с мороженым. Ну это вообще чудо.
Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода:
У нас сегодня четыре своих собственных хозяйства, сельскохозяйственных предприятий. Они дают нам 145 тонн молока. В день это 22 % удельного веса от общего поступления молока. Мы прикладываем тоже все усилия для продвижения. Это строительство жилья, это социальные услуги, социальные блага создаются всем нашим работникам.
Мелочей не бывает ни в работе, ни в результате. Это кредо слесаря Дмитрия Федчука. Чертеж в его руках становится оборудованием для пищепрома высшего класса. С открытием второй площадки предприятие приняло 70 новых сотрудников. Дмитрий один из них. Он влюблен в свое дело и в город, на благо которого теперь работает каждый день.
Дмитрий Федчук, слесарь механосборочных работ предприятия «Агропищепром»:
Приходишь на работу и улыбаешься. И тебе люди улыбаются за это. Потому что ты производишь именно качественную продукцию.
Здесь рождаются целые линейки оборудования для выпуска пищевой продукции. Вложения дали результат. Площади выросли вдвое, производство прибавило на 40 %. И это не предел. В ближайшие годы инвестиции продолжатся.
Брест – самый популярный туристический маршрут. А Брестская область за 2025 год встретила рекордные 1,5 миллиона гостей.
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