Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?

5 лет движения вперед, 5 лет стабильно высоких результатов. Брестская область – на Республиканской доске почета. Внутренний региональный продукт по итогам прошедшей пятилетки составил 110,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые в стране по сельскому хозяйству. Первые по экспорту продовольствия. Одни из первых по инвестициям. И это не просто цифры. Растущая экономика работает на людей. А это почти 1 миллион 300 тысяч жителей. Строятся больницы и школы. Меняется само качество жизни. В числе награжденных – и Брест. Его и жители, и гости называют просто – «любимым». О результате, в котором огромная любовь к труду и к родной земле. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Сегодня почти треть всего белорусского продовольствия на экспорт – заслуга Брестской области. Регион бьет собственные молочные рекорды, оставаясь самым эффективным в стране. За пятилетку аграрии прибавили 14,5 %, а промышленность – почти 16 %. В области работает самая мощная переработка. Больше 2 миллионов тонн молока здесь превращают в масло, творог и сыры. А кобринский пломбир давно легенда. Настоящий знак качества, тот самый вкус, который не забывает и глава государства. Кобринский завод в этом году заслуженно на Республиканской доске Почета. Хрустящий стаканчик. Рожок с мороженым. Ну это вообще чудо.

Григорий Диковицкий, начальник управления по коммерческой деятельности Кобринского маслодельно-сыродельного завода:

У нас сегодня четыре своих собственных хозяйства, сельскохозяйственных предприятий. Они дают нам 145 тонн молока. В день это 22 % удельного веса от общего поступления молока. Мы прикладываем тоже все усилия для продвижения. Это строительство жилья, это социальные услуги, социальные блага создаются всем нашим работникам.

Мелочей не бывает ни в работе, ни в результате. Это кредо слесаря Дмитрия Федчука. Чертеж в его руках становится оборудованием для пищепрома высшего класса. С открытием второй площадки предприятие приняло 70 новых сотрудников. Дмитрий один из них. Он влюблен в свое дело и в город, на благо которого теперь работает каждый день. Дмитрий Федчук, слесарь механосборочных работ предприятия «Агропищепром»:

Приходишь на работу и улыбаешься. И тебе люди улыбаются за это. Потому что ты производишь именно качественную продукцию.

