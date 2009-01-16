Инфляция в Беларуси по итогам января может составить до 3%

Актуальные экономические вопросы рассматривают сегодня участники Республиканского клуба директоров. На собрании главы белорусских и совместных предприятий вместе с представителями Минэкономики, Министерства финансов, депутатами обсуждают экономические итоги 2008 года. А также дают прогноз на 2009-й. Речь также идет о государственном управлении, либерализации экономики, развитии рынка капиталов и инвестиций, кредитно-денежной и валютной политике.