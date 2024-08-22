Головченко проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР

В программе визита Ли Цяна 22 августа также переговоры с премьер-министром нашей страны. Высокопоставленного гостя этим утром Роман Головченко лично встречал в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз Ли Цян посещал нашу страну в 2015-м, еще будучи в должности губернатора провинции Чжэцзян. Роман Головченко отметил, что тогда визит принес очень хорошие результаты. Планы на нынешний еще более амбициозные. Беларусь и Китай намерены подписать весомый пакет соглашений и договоренностей по ключевым направлениям нашего сотрудничества, среди которых экономика, торговля, промышленная и технологическая кооперация и многие другие.

Но перед тем как приступить к официальным переговорам, китайские партнеры отправились в сердце белорусской столицы. Традиционный ритуал – церемония возложения цветов к монументу на Площади Победы. Гости из Китая отдали дань уважения героям, отстоявшим независимость нашей страны. Ожидается, что этот визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества, а также откроет инвестиционный приток в Беларусь китайского бизнеса.