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Головченко проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР

22 августа 2024 12:14
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В программе визита Ли Цяна 22 августа также переговоры с премьер-министром нашей страны. Высокопоставленного гостя этим утром Роман Головченко лично встречал в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко проведёт переговоры с премьером Госсовета КНР-2

Последний раз Ли Цян посещал нашу страну в 2015-м, еще будучи в должности губернатора провинции Чжэцзян. Роман Головченко отметил, что тогда визит принес очень хорошие результаты. Планы на нынешний еще более амбициозные. Беларусь и Китай намерены подписать весомый пакет соглашений и договоренностей по ключевым направлениям нашего сотрудничества, среди которых экономика, торговля, промышленная и технологическая кооперация и многие другие.

Но перед тем как приступить к официальным переговорам, китайские партнеры отправились в сердце белорусской столицы. Традиционный ритуал – церемония возложения цветов к монументу на Площади Победы. Гости из Китая отдали дань уважения героям, отстоявшим независимость нашей страны. Ожидается, что этот визит придаст мощный импульс дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества, а также откроет инвестиционный приток в Беларусь китайского бизнеса.

# Беларусь-Китай

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