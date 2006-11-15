Энергетический аппетит столицы постепенно уменьшается

Потребление природного газа, мазута и угля снижается. Приоритет - энергосберегающим технологиям. Однако достаточно экономить на ресурсах в городе пока не получается.

:В средней школе № 37 столицы всегда светло и уютно. В программе энергосбережения это учебное заведение участвует несколько лет. Экономить ресурсы здесь учат с первого класса, и воспитательная работа приносит свои плоды. Недавно здесь заменили полторы тысячи старых ламп на новые. Сумма потраченная на реконструкцию школьного освещения составила 200 миллионов рублей. Но эти затраты быстро оправдают себя. Ежемесячная плата за электроэнергию в школе снизилась на 2 миллиона рублей. За уровнем света в классах и других помещениях следят специальные приборы.

:Минский водоканал - один из крупных потребителей электроэнергии. Поэтому вопросам экономии ресурсов здесь уделяют особое внимание. На насосных станциях специальные приборы регулируют подачу воды в зависимости от времени суток. Потребление электричества снижается на 15%.

В целом же выполнение программы энергосбережения в Минске пока под вопросом. Холодная зима и поздняя весна вызвали перерасход тепловой энергии. Отопительный сезон, к примеру, оказался в этом году на 10 дней длиннее.