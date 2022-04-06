Прямой эфир

Рост цен на морские грузоперевозки разгоняет инфляцию. И вот почему

06 апреля 2022 18:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

МВФ подсчитал, во сколько обходится миру увеличение цены доставки контейнеров по трансокеанским торговым маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два года стоимость одного контейнера выросла в 7 раз. Дорожает доставка, значит, растет цена конечного продукта.  

Рост цен на морские грузоперевозки разгоняет инфляцию. И вот почему-1

Разгоняется инфляция. Когда цена морской перевозки партии товара удваивается, инфляция увеличивается примерно на 0,7 процентного пункта. Все эти проблемы актуальны и для Беларуси. В условиях санкций и трудностей с доставкой продукции белорусским производителям приходится перестраивать логистику и работать по новым схемам.  

Больше новостей экономики за 6 апреля читайте здесь.  

# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц увеличили до 1000 евро. К чему это может привести?
05 апреля 2022 15:00

Порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц увеличили до 1000 евро. К чему это может привести?

В Беларуси растёт число предприятий, которые эффективно используют потенциал российского рынка
05 апреля 2022 14:55

В Беларуси растёт число предприятий, которые эффективно используют потенциал российского рынка

Беларусь переориентирует на Россию и Китай 5 млрд долларов европейского экспорта товаров
05 апреля 2022 14:52

Беларусь переориентирует на Россию и Китай 5 млрд долларов европейского экспорта товаров