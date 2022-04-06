Рост цен на морские грузоперевозки разгоняет инфляцию. И вот почему

МВФ подсчитал, во сколько обходится миру увеличение цены доставки контейнеров по трансокеанским торговым маршрутам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два года стоимость одного контейнера выросла в 7 раз. Дорожает доставка, значит, растет цена конечного продукта.

Разгоняется инфляция. Когда цена морской перевозки партии товара удваивается, инфляция увеличивается примерно на 0,7 процентного пункта. Все эти проблемы актуальны и для Беларуси. В условиях санкций и трудностей с доставкой продукции белорусским производителям приходится перестраивать логистику и работать по новым схемам.