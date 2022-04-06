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Теперь не так просто. Как по закону вывезти удобрения из Беларуси по новым правилам?

06 апреля 2022 18:45
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Новости Беларуси. Беларусь будет контролировать экспорт минеральных удобрений через процедуру его лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 6 апреля все желающие продать удобрения, на которые установился ажиотажный спрос на мировых рынках, должны будут согласовать это с «Беларуськалием» и «Белорусской калийной компанией».  

Теперь не так просто. Как по закону вывезти удобрения из Беларуси по новым правилам?-1

Разрешения выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли в соответствии с решениями Совмина. Юрлица, которые заинтересованы в получении такой лицензии, должны отправить производителю удобрений письмо с подробностями проводимой сделки. В нем должны быть расписаны объемы поставки, страна, а также предоплата.  

Больше новостей экономики за 6 апреля читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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