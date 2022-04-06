Теперь не так просто. Как по закону вывезти удобрения из Беларуси по новым правилам?

Новости Беларуси. Беларусь будет контролировать экспорт минеральных удобрений через процедуру его лицензирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 6 апреля все желающие продать удобрения, на которые установился ажиотажный спрос на мировых рынках, должны будут согласовать это с «Беларуськалием» и «Белорусской калийной компанией».