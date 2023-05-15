Доля рублёвых вкладов белорусов достигла рекорда

Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным Нацбанка, доля срочных рублевых банковских вкладов населения достигла в первом квартале максимального значения за последние 10 лет. Свыше 40 %.

Объем депозитов физлиц в национальной валюте вырос более чем на 350 миллионов рублей до 6,8 миллиарда рублей. Аналитики объясняют это в том числе сокращением валютных депозитов. На сегодня рублевые депозиты стали выгоднее валютных.