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Доля рублёвых вкладов белорусов достигла рекорда

15 мая 2023 15:21
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Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным Нацбанка, доля срочных рублевых банковских вкладов населения достигла в первом квартале максимального значения за последние 10 лет. Свыше 40 %.  

Доля рублёвых вкладов белорусов достигла рекорда-1

Объем депозитов физлиц в национальной валюте вырос более чем на 350 миллионов рублей до 6,8 миллиарда рублей. Аналитики объясняют это в том числе сокращением валютных депозитов. На сегодня рублевые депозиты стали выгоднее валютных.  

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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