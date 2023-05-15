Новости экономики за 15.05.2023

Новости Беларуси. Беларусь усиливает свое участие в реализации проектов, финансируемых Евразийским банком развития. В продвижение каких отраслей готовы инвестировать акционеры? Белорусы активнее открывают счета в национальной валюте. Почему рублевые депозиты теперь выгоднее валютных? Подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 3 миллиарда долларов за три месяца с начала 2023 года. Основными инвесторами традиционно выступили российские субъекты хозяйствования. Прямые иностранные инвестиции составили большую часть от всех поступивших, или 2,6 миллиарда долларов. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии. МАЗ поставил очередную партию новых автобусов в Южно-Сахалинск.

ЕАБР: БЕЛАРУСЬ – ВАЖНЫЙ АКЦИОНЕР БАНКА Евразийский банк развития завершил перераспределение вложений стран-акционеров. Доля Беларуси повысилась до 5 %. Соответственно, роль белорусского государства возросла. Портфель проектов банка в Беларуси пополняется новыми проектами. Это средние и частные предприятия, большие компании, которые нацелены на экспорт. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставной капитал банка – 7 миллиардов долларов. Основную долю в портфеле организации занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.