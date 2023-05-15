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Новости экономики за 15.05.2023

15 мая 2023 16:54
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Новости Беларуси. Беларусь усиливает свое участие в реализации проектов, финансируемых Евразийским банком развития. В продвижение каких отраслей готовы инвестировать акционеры? Белорусы активнее открывают счета в национальной валюте. Почему рублевые депозиты теперь выгоднее валютных?  

Подробнее в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 15.05.2023-1

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ  

Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 3 миллиарда долларов за три месяца с начала 2023 года. Основными инвесторами традиционно выступили российские субъекты хозяйствования. Прямые иностранные инвестиции составили большую часть от всех поступивших, или 2,6 миллиарда долларов. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии.  

МАЗ поставил очередную партию новых автобусов в Южно-Сахалинск.  

Новости экономики за 15.05.2023-4

ЕАБР: БЕЛАРУСЬ – ВАЖНЫЙ АКЦИОНЕР БАНКА  

Евразийский банк развития завершил перераспределение вложений стран-акционеров. Доля Беларуси повысилась до 5 %. Соответственно, роль белорусского государства возросла. Портфель проектов банка в Беларуси пополняется новыми проектами. Это средние и частные предприятия, большие компании, которые нацелены на экспорт. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставной капитал банка – 7 миллиардов долларов. Основную долю в портфеле организации занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.  

Новости экономики за 15.05.2023-7

ВСЛЕД ЗА США ЕЩЕ ОДНА СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ В ШАГЕ ОТ РЕЦЕССИИ  

Вслед за США еще одна страна оказалась в шаге от рецессии. Министерство экономики Германии зафиксировало резкое сокращение промышленного производства. Показатели упали на 3,4 % в марте по сравнению с предыдущим месяцем. Виной всему замедление производства в автомобилестроительном секторе. В марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта. В первом квартале ВВП показал нулевой рост.  

Доля рублевых вкладов белорусов достигла рекорда.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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