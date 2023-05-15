Сергеенко на открытии свиноводческого репродуктора в Климовичском районе: объект даст толчок развитию всей Могилёвской области
Новости Беларуси. Почти 100 новых рабочих мест, трехкратный рост поголовья и четырехкратное увеличение производства свинины: репродуктор более чем на 3,5 тысячи голов открыли в Климовичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первый такой объект в Могилевской области и один из самых масштабных в стране. На его строительство были направлены средства из республиканского и областного бюджетов – более 70 миллионов рублей.
Ввод объекта позволит реализовать современные подходы в свиноводстве, когда воспроизводство и откорм животных идет на разных площадках. Ежегодно репродуктор будет производить около 100 тысяч поросят высокопродуктивных пород. Их дорастят до 32 килограммов и передадут для откорма на свинокомплексы. Выход на проектную мощность – к 2024 году. Это позволит полностью обеспечить потребность Могилевского и Бобруйского мясокомбинатов.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Это достаточно мощный объект. Можете представить: будет создано 98 рабочих мест, примерно 100 тысяч голов молодняка будет производиться на этом репродукторе и поступать на внутренний рынок нашей страны. Даст толчок, я уверен, развитию не только Климовичского района, но и в целом развитию Могилевской области. Это дополнительные доходы в бюджет. Это и развитие социальной сферы, это совершенствование и медицинской помощи, и образовательных услуг.
Один из крупнейших инвестпроектов в Могилевской области реализован в рамках выполнения указа Президента о развитии юго-восточных регионов.
Благоприятный режим действует в регионе с 2015 года. За это время здесь открыто почти 300 производств, где рабочие места получили около 3 тысяч человек.