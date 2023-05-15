Сергеенко на открытии свиноводческого репродуктора в Климовичском районе: объект даст толчок развитию всей Могилёвской области

Новости Беларуси. Почти 100 новых рабочих мест, трехкратный рост поголовья и четырехкратное увеличение производства свинины: репродуктор более чем на 3,5 тысячи голов открыли в Климовичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первый такой объект в Могилевской области и один из самых масштабных в стране. На его строительство были направлены средства из республиканского и областного бюджетов – более 70 миллионов рублей.