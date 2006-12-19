Для пресечения нелегальной торговли пиротехникой МВД использует Интернет

Как известно, многие фирмы размещают в компьютерной сети свою рекламу и цены на продукцию. Подразделение МВД по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий внимательно отслеживают такие факты. Уже в нынешнем году по таким объявлениям сотрудниками милиции проведены четыре контрольные закупки, в результате которых изъято продукции на сумму около 1 тысячи долларов. Кроме того, в республике изъято более 390 тысяч единиц пиротехники, при этом свыше 140 тысяч - только в столице. К административной ответственности привлечены около 250 человек.