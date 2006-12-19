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Для пресечения нелегальной торговли пиротехникой МВД использует Интернет

19 декабря 2006 15:05
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Как известно, многие фирмы размещают в компьютерной сети свою рекламу и цены на продукцию. Подразделение МВД по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий внимательно отслеживают такие факты. Уже в нынешнем году по таким объявлениям сотрудниками милиции проведены четыре контрольные закупки, в результате которых изъято продукции на сумму около 1 тысячи долларов. Кроме того, в республике изъято более 390 тысяч единиц пиротехники, при этом свыше 140 тысяч - только в столице. К административной ответственности привлечены около 250 человек.
# Экономика # Взрыв пиротехники, фейерверк

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