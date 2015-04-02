День единения Беларуси и России: Какие проекты реализуются совместно?

Новости Беларуси. Символично, что визит делегации Нижегородской области в Минск проходит в такой значимый для народов Беларуси и России праздник — День единения. 2 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями. Договор о Сообществе двух стран был подписан почти 20 лет назад в Москве. Уже спустя год был создан Союз двух государств. А в этом году интеграция вышла на новый уровень – начал работу Евразийский экономический союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Печура – директор белорусско-российского предприятия по выпуску сельскохозяйственной техники. В год с конвейера сходит свыше 500 единиц. Семьдесят процентов — экспортная продукция. Предприятие без малого сверстник Союзного государства.

Иван Печура, директор предприятия по производству сельскохозяйственной техники:

Промышленная кооперация. Здесь много заводов, которые могут быть поставщиками комплектующих – конвейеры различного рода техники. Уже сложившиеся производственные связи позволяют быстро организовать выпуск практически любого промышленного образца.

Новые аттракционы в Гомельском парке активно начали появляться пять лет назад. Мало кто знает, что вторую жизнь самому любимому месту юных гомельчан всех времён дал российский бизнесмен.

Рамиль Хисамутдинов родом из Смоленска, но учился в Могилёве и уже десять лет ведёт успешный текстильный бизнес в Беларуси. Аттракционы абсолютно новое направление его деятельности.

Рамиль Хисамутдинов, предприниматель (Россия):

В 2010 году мы подписали инвестиционный договор с облисполкомом в рамках Декрета №10 президента Республики Беларусь, который даёт возможность иностранным инвесторам иметь льготы преференции при реализации этого проекта.

Создание Единого экономического пространства для предприятий России и Беларуси, причем на равных условиях, – реальность.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Прошли очень сложный этап оценки активов, особенно в области микроэлектроники. И ведутся уже обсуждения каких-то конкретных экономически-организационных структурных схем. Политически и та, и другая сторона нацелены на достижение положительного результата. Это совершенно очевидно.

Сегодня как в Минске, так в столице России проходят праздничные концерты при участии белорусских и российских артистов. Большинство совместных мероприятий пройдет под символом мужества братского народа — 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.