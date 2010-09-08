Дания заинтересована расширять сотрудничество с Беларусью

Парламентарии из этой страны находятся с визитом в Минске.

Депутаты заявили о готовности развивать диалог не только в бизнесе и торговле, но и в политике. Добрососедские отношения взаимовыгодны, так как Беларусь соседствует с Европейским союзом.

В свою очередь, датчане готовы поделится накопленным опытом в сфере энергетики. Эта страна одна из первых избавилась от нефтезависимости путём диверсификации поставок сырья и реконструкции энергетического комплекса.

Ева Кьер Хансен, председатель Комитета по внешней политике парламента Королевства Дания:

Если белорусской стороне это интересно — мы включим этот вопрос в повестку дня: те решения, которые были приняты в нашем правительстве, и те, которые будут приниматься. Нам пришлось принять некоторые изменения в энергетическом комплексе, в том числе, сейчас мы используем альтернативные источники энергии и мы можем сообщать вашей стране об этих изменениях. Нужно подчеркнуть, что для начала нужно установить некие правила и точки нашего сотрудничества.

Белорусские депутаты высказали признательность парламенту Дании за поддержку на международной арене. В частности, белорусской резолюции на Парламентской ассамблее ОБСЕ по чернобыльским вопросам и нашей заявки о предоставлении статуса наблюдателя в Совете государств Балтийского моря.