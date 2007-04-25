Что выгодно, то и посеем

На 70% запланированной площади посеяны в Беларуси яровые культуры. Ими уже занято миллион 600 тысяч гектаров земли. Самые высокие темпы сева - в Гродненской, Минской и Могилевской областях. Посевы сахарной свеклы занимают почти 80%, а лен размещен на 65%. Более активно хозяйства стали заниматься посадкой картофеля и севом овощных культур. Завершить эту работу планируется к 10-12 мая. В нынешнем году стратегическими культурами признаны рапс и кукуруза. Многие регионы значительно увеличили их площади. Таким образом, хозяйства страны стремятся выращивать те культуры, которые наиболее выгодны и высокорентабельны, что позволит повысить эффективность предприятий АПК.