Что такое "агрогородок"?

25 апреля депутаты законодательно закрепили понятие "агрогородок".

В первом и втором чтениях принят законопроект о внесении поправок в закон об административно-территориальном делении. Документ разработан в рамках реализации Госпрограммы возрождения и развития села до 2010 года.

До принятия госпрограммы в белорусском законодательстве термин "агрогородок" не применялся, поэтому возникла необходимость его определения и закрепления статуса агрогородка в законодательном акте. Таким образом, законопроектом агрогородок отнесён к категории сельских населенных пунктов. Это позволит сохранить за его населением льготы и гарантии, предусмотренные для жителей сельской местности.

К концу 2010 года все сельские населенные пункты будут обеспечены связью, стационарной или мобильной. Об этом сегодня в Минске сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Иван Рак. По его словам, при строительстве агрогородков всех нуждающихся подключают к телефонным линиям. В настоящее время на местных АТС установлено почти 3,5 миллиона номеров. Аналоговые станции постепенно заменяют на электронные, которые имеют значительно больше возможностей. Сотовая связь составляет прямую конкуренцию проводной. Ей охвачена территория, на которой проживает более 93% населения. А общее количество абонентов составляет шесть миллионов 200 тысяч.