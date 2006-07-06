Цены на земельные участки начали падать

В Минске и в области наблюдается резкое увеличение количества земельных участков, выставленных на продажу на рынке недвижимости, и снижение их цены. Риэлтеры объясняют это принятием Указа Президента Беларуси "О некоторых вопросах изъятия и предоставления земельных участков". В соответствии с его положениями, с 2007 года участок, на котором ничего не построено, нельзя будет продать. Все это вызвало рост числа предложений участков на продажу, что, в свою очередь, привело к падению цены. По данным агентств по продаже недвижимости Минска, сегодня средняя стоимость одной сотки земли, расположенной в средней удаленности от МКАД, упала по сравнению с началом текущего года почти в 2 раза. По объему предложений лидирует московское направление. Почти не подешевели участки в логойском и молодечненском направлении, а больше всего снизились цены в могилевском и мядельском направлении.