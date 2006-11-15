Богатство недр - на пользу государству

Президент Беларуси принял с отчетом генерального директора "Белорусской калийной компании" Владимира Николаенко.

Александр Лукашенко поручил увеличить в следующем году поставки калийных удобрений и укрепить наши позиции на зарубежных рынках. В будущем году компания должна будет реализовать 7,5 млн.тонн белорусской продукции в 68 странах мира.

Генеральный директор предприятия Владимир Николаенко на этой должности чуть больше года. Александр Лукашенко поинтересовался, как он справляется с поставленными задачами. 68 стран мира получают через Белорусскую калийную компанию продукцию "Беларуськалия" и российского "Уралкалия". Ежемесячно на эти рынки поставляется около 1 миллиона 200 тысяч тонн калийных удобрений.

"Мы поставляем калийные удобрения напрямую в 18 стран Европы. Поставки есть в страны ЕС, в США, а также в страны Латинской Америки и Бразилии", - сообщил генеральный директор ОАО "Белорусская калийная компания" Владимир Николаенко.

С начала года по поручению Александра Лукашенко страна отказалась от услуг посредников в торговле калийными удобрениями. С этой целью было создано ОАО "Белорусская калийная компания" с участием предприятий "Беларуськалий" и "Уралкалий". Решение об исключении цепочки посредников в процессе продажи белорусских калийных удобрений было своевременным. Доходы в государственную казну увеличились.

По итогам визита белорусской делегации в Иран заключен трехлетний контракт на поставку 150-180 тысяч тонн калийных удобрений в год. Действует договоренность о поставках в Венесуэлу и Колумбию.

Еще один важный шаг для компании - присоединение российского горно-промышленного комплекса по добыче и производству калийных удобрений "Сильвинит". "Руководство компании "Сильвинит" ставит условия, которые пока не приемлемы. Два наших учредителя "Беларуськалий" и "Уралкалий" еще не нашил понимания с руководством "Сильвинита" по вхождению в Белорусскую калийную компанию", - отметил Владимир Николаенко. Однако он выразил уверенность в том, что в первой половине 2007 года компании достигнут этой договоренности.