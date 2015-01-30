Бизнес-сообщество составило предложения по совершенствованию условий ведения бизнеса в Беларуси

Новости Беларуси. Деловое сообщество составило предложения по совершенствованию условий ведения бизнеса в Беларуси. В центре внимания предпринимателей — улучшение инвестиционного климата, вопросы ценообразования, соблюдения ассортиментного перечня и многие другие. В разработке документа принимали участие представители союзов предпринимателей и бизнес-эксперты.

9 листов предложений, при этом согласованных. Совершенствование предпринимательского и инвестиционного климата и решение многих актуальных вопросов. Такое письмо Министерству торговли составило бизнес-сообщество. С предложением внести в программу Правительства на 2015 год.

Владимир Карягин, председатель Президиума Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Предложения согласованы между всеми Союзами и которые, на наш взгляд, приведут к усилению конкурентоспособности белорусской экономики, предприятий и предпринимателей.

Сопредседатель республиканской конфедерации предпринимательства знает всю бизнес-среду изнутри. У самого магазин. Виктор Маргелов признаётся: сегодня диалог стремятся наладить с Министерствами торговли и экономики. Жёсткие санитарные правила, требования по соблюдению ассортиментного перечня — всё это вопросы для обсуждения. Или, к примеру, указ №567. Сегодня за нарушение правил торговли наказание вплоть до закрытия. На такой шаг за всё время мониторингов никто не пошел. Тем не менее под контроль некоторые торговые сети, а точнее 80 объектов и примерно 30 Интернет-магазинов, попали. Предприниматели предлагают: нормы нужно упрощать.

Виктор Маргелов, сопредседатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Мы обратились в Министерство торговли с просьбой, чтобы не за любое нарушение можно было до 90 схлопотать закрытие, а только за особо серьезные, опасные нарушения.

В центре внимания предпринимателей и вопрос ценообразования. Жёсткий контроль над ценами установили ещё в конце декабря. Тогда был введён мораторий. Никакого повышения стоимости товаров, в том числе за счет уменьшения или отмены скидок. Меры жёсткие. В то же время предприниматели настроены на диалог. Вот и в обсуждении предложений участие принимали и бизнес-эксперты, и представители союзов предпринимателей. Как-никак связующее звено между бизнесом и государством.

Александр Калинин, председатель РОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Союзы предпринимателей — роль связующая между реальным бизнесом и Правительством. Мы аккумулируем проблему, проводим дискуссию, вырабатываем предложения и ведем диалог с Правительством.

О том, что бизнес загубить нельзя, не раз говорил глава государства. Но вот чтобы развитие было, должна быть и плотная совместная работа. Поэтому предложения формируют и сегодня. И активно обсуждают на многочисленных встречах в Министерствах.

Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Что касается диалога, то он идёт, причем он идет по разным уровням. Можно сказать, что первым открыл диалог министр экономики, который собрал и сказал, что он готов быть проводником идей бизнес-сообщества, если эти идеи и предложения будут актуализированы.