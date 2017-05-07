Без ссылок на «капризы погоды». Аграрии Беларуси, несмотря на холодную весну, настроены на максимальные результаты

Новости Беларуси. Нынешняя весна войдет в историю как одна из самых капризных. Погода, едва порадовав белорусов настоящим майским теплом, вновь испортит всем настроение. Резкое похолодание начитается в понедельник. Ночью местами мороз и даже днем кое-где синоптики обещают мокрый снег. Все это, конечно, добавляет хлопот аграриям, ведь, как известно, «весенний день год кормит».

О том, что Беларусь находится в зоне рискованного земледелия, было сказано не раз. Спорить с этим тезисом бесполезно – его каждый год подтверждает природа. Однако нынешняя весна особенная: она показала, что на такой небольшой территории. как Беларусь у аграриев в разных регионах могут быть диаметрально противоположные риски.

На юг Беларуси весеннее солнце в 2017 году пришло на пару недель раньше обычного. Снег сошел стремительно и аграрии вышли в поле.

Николай Быковский, главный агроном ПСК «50 лет Октября»:

14 марта уже сеяли первые ранние яровые. Дальше – больше. Мы закончили рано, очень рано посев яровых и перешли к посеву кукурузы.

Сеять быстро в условиях юго-востока Беларуси, где, как известно, появилась по сути новая климатическая зона, мера вынужденная. Есть районы, где влага из земли уходит буквально на глазах.

Сергей Куриленко, механизатор ПСК «50 лет Октября»:

Бывает пыль такая – видимости нет. Останавливаешься, ждешь, пока пыль осядет, и продолжаешь сеять дальше.

Для Сергея Куриленко эта посевная первая в жизни. Дебют выдался не просто пыльным: сеять кукурузу приходится чуть ли не на ощупь. С конца марта на этих полях не выпало ни капли дождя. Но здесь уверяют: без урожая не останутся.

Николай Быковский, главный агроном ПСК «50 лет Октября»:

К такому повороту событий мы уже давно готовы. Это уже четвертая весна. У нас три года подряд сушило, сушило и сушило. Поэтому мы перешли на упор на озимы клин.

Безотвальная обработка почвы, подкормки, подбор культур, ставка на озимые и засухоустойчивую кукурузу – вот он уже привычный рецепт успеха в условиях тотального безводья. В то время, как на юго-востоке страны иссушенная земля ждала дождей, на западе Беларуси эти самые дожди неделями не давали войти технике в поле.

Эдуард Каплич, главный агроном ПК имени В. И. Кремко:

На данный момент мы находимся на сахарной свекле, которая была посеяна 7 апреля. Всходы есть. Конечно, холодная затяжная весна сделала свою нехорошую такую работу.

Эдуард Каплич – еще один дебютант посевной. Опытный аграрий эту непростую посевную впервые провел в должности главного агронома. Холодная и дождливая весна – достойное испытание знаний.

Эдуард Каплич, главный агроном ПК имени В. И. Кремко:

Агроном не должен сетовать на погодные условия, но, к сожалению, так или иначе эти коррективы вносятся природой. Каждая посевная – это своеобразная посевная. Шаблонов никаких нет.

Несмотря ни на что в хозяйстве сев окончен. На соседнем поле радует глаз зелень дружных всходов. Горох посеяли еще в конце марта.

Эдуард Каплич, главный агроном ПК имени В. И. Кремко:

Посевы дружные, фаза хорошая. Равномерные. Но, конечно, помучались они, пока взошли.

Станислав Винцкевич, заместитель председателя по производству ПК имени В. И. Кремко:

В основном отрасль растениеводства у нас направлена на то, чтобы обеспечить в достатке и качественным кормом отрасль животноводства.

Если затяжные апрельские заморозки задержали даже южан, что говорить о северных районах страны. Михаил Булатов сегодня заглушит трактор только поздним вечером. Вот уже несколько дней он пытается взять реванш за вынужденные апрельские простои.

Михаил Булатов, механизатор сельхозпредприятия «Ольговское»:

Да, пока не стемнеет, будем работать. Что сделаешь? Надо, пока погода, хоть что-нибудь посеять.

Эту весну хлеборобы Витебской области запомнят надолго. Снега, морозы, проливные дожди. Не было разве что цунами.

Владимир Михайлов, главный агроном сельхозпредприятия «Ольговское»:

Дожди-дожди-дожди. Заморозки ночью. Оттаивает земля к обеду. Очень тяжело, но стараемся, дергаемся.

Два района самой северной белорусской области уже завершили сев. Если не случится форс-мажор, за 10 дней могут справиться и все остальные. Проблемы в зоне рискованного земледелия в 2017 году оказались у каждого свои, но результат и на севере, и на юге в итоге ожидают один – достойный урожай. В успехе уверен и Григорий Шпаков – личность легендарная. Своим хозяйством он руководит без малого полвека.

Григорий Шпаков председатель ПСК «50 лет Октября»:

Бывали, конечно, климатические условия разные, были и другие условия, но главное. чтобы любой специалист, руководитель нацеливал коллектив в любой обстановке получить нужный результат.

Ранняя, затяжная, дождливая, засушливая, морозная. Для каждого эта весна своя, неповторимая. Общее же то, что за время съемок сюжета ни разу не прозвучало словосочетание «капризы природы». Никаких капризов. Только конкретные задачи и четкое соблюдение технологий для лучшего результата.