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Беречь не только экологию, но и энергию

25 февраля 2008 14:39
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В Министерстве природных ресурсов всерьёз взялись за проблему энергосбережения.

К получению тепла и света из древесных отходов в Беларуси уже привыкли. Теперь дошла очередь и до отходов жизнедеятельности животных. В республике появились три биогазовые энергетические установки.

Биогазовую установку селекционно-гибридного центра "Западный" собирали более двух лет. Срок немалый, зато и результат соответствующий. Теперь отходы животноводческого комплекса превращаются в высокоэффективное удобрение. Мало того, в этих зеленых домиках, по-научному - метантанках - можно ещё и тепло и свет получать. Это и есть - биогаз.   

Ежедневно в метантанках обрабатывается до 90 кубометров стоков. Выгода даже не двойная. Ведь энергию теперь не только на нужды хозяйства хватит, но и другим останется. 5 тысяч кубов - это серьёзно. 

Новый альтернативный источник энергии будет использоваться весьма активно. В Минприроды уже пообещали - ежегодно в республике станут появляться как минимум три биогазовые установки.  На очереди - энергия ветра. А затем - атомная электростанция.

Надёжность последнего объекта - вопрос особо важный. Но в его решении экологи уверены на 100%. Прежде чем отрезать, они отмеряют не семь, а все десять раз.

# Экономика # Экология

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