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Белорусско-финляндский бизнес-форум 23 апреля собрал в Минске руководителей более двух десятков компаний

23 апреля 2015 11:42
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Новости Беларуси. Энергетика и деревообработка. Именно на эти сферы финские бизнесмены делают ставку в сотрудничестве с белорусами. О перспективах взаимодействия деловых кругов двух стран 23 апреля шла речь на белорусско-финляндском бизнес-форуме.

В Минск приехали руководители более двух десятков компаний: представители лесного и сельского хозяйства, энергетики,  консалтинговой  и финансовой деятельности, производители специализированного оборудования . Во время встреч и круглых столов стороны смогли обсудить пути расширения двухстороннего торгово-экономического сотрудничества  и наметить наиболее перспективные из них.

Пока же товарооборот между странами достигает всего 160 миллионов долларов. Однако, как отмечают бизнесмены, есть большой потенциал для его увеличения.

Матти Анттонен, Заместитель Государственного секретаря МИД Финляндии:
Между Беларусью и Финляндией очень хорошо развиваются отношения и для этого есть отличная основа. Сфер для сотрудничества достаточно много. Прежде всего это лесное хозяйство. В Финляндии как и в Беларуси очень много леса.  Также я вижу большой потенциал Беларуси в кадровой политике. У вас много высококвалифицированных специалистов с высшим образованием.

Луукканен Тимо,  исполнительный директор финской компании:
Как Беларусь, так и Финляндия обращают особое внимание на проблемы энергоэффективности и на развитие данной области. И мы хотим развивать сотрудничество в этой сфере. К тому же будет интересен обмен опытом в разработке водоочистительных сооружений.

# Экономика # Беларусь-Финляндия # Матти Анттонен # Луукканен Тимо

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