Белорусский картофель будут выращивать в Молдове

В настоящее время селекционерами отобрано шесть наиболее подходящих сортов для разведения в этой климатической зоне.

В целом, сотрудничество между Беларусью и Молдовой активно развивается. Одно из важнейших направлений - контакты между академическими институтами. В нынешнем году в рамках действующих соглашений о сотрудничестве между регионами стран проведено более 30 совместных мероприятий.

Тем временем на юге Беларуси в ближайшие годы можно будет выращивать промышленные сорта винограда. В республике за последние 17 лет изменились климатические условия: на юге образовалась новая зона, с характерной для северных областей Украины погодой. Это дает возможность выращивать более теплолюбивые сорта зерновых и овощных культур, а в южных областях - промышленные сорта винограда. Увеличатся также площади подсолнечника и кукурузы.