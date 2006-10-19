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Белорусский картофель будут выращивать в Молдове

19 октября 2006 14:18
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В настоящее время селекционерами отобрано шесть наиболее подходящих сортов для разведения в этой климатической зоне.

В целом, сотрудничество между Беларусью и Молдовой активно развивается. Одно из важнейших направлений - контакты между академическими институтами. В нынешнем году в рамках действующих соглашений о сотрудничестве между регионами стран проведено более 30 совместных мероприятий.

Тем временем на юге Беларуси в ближайшие годы можно будет выращивать промышленные сорта винограда. В республике за последние 17 лет изменились климатические условия: на юге образовалась новая зона, с характерной для северных областей Украины погодой. Это дает возможность выращивать более теплолюбивые сорта зерновых и овощных культур, а в южных областях - промышленные сорта винограда. Увеличатся также  площади подсолнечника и кукурузы.

# Экономика

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