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Белорусские лекарства в этом году подешевели на 1%

10 ноября 2017 13:20
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Новости Беларуси. Белорусские лекарства за год подешевели на целый процент. И, очевидно, работа в этом направлении продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране создан концерн, в который вошли сразу 10 фармакологических компаний. Унификация ценовой политики – одна из его задач. Ведь участникам этой структуры не нужно конкурировать друг с другом, а только с импортными компаниями, не давая таким образом и им повышать цены.

Белорусские лекарства в этом году подешевели на 1%-1

Сергей Крутиков, заместитель генерального директора фармацевтической компании:
Опыт, который есть у Министерства здравоохранения, у холдинга, который создан, позволит нам более активно продвигать свои инициативы на внешнем рынке. Прежде всего это дальнее зарубежье, но, безусловно, мы не забываем про страны СНГ.

Кроме того, участие в холдинге упростит процесс сертификации и регистрации препаратов. В свою очередь это повлияет и на рост экспорта. География наших фармацевтических поставок уже составляет более 30 стран.

# Экономика # Белорусские лекарства # Сергей Крутиков

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