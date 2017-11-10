Белорусские лекарства в этом году подешевели на 1%

Новости Беларуси. Белорусские лекарства за год подешевели на целый процент. И, очевидно, работа в этом направлении продолжится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в стране создан концерн, в который вошли сразу 10 фармакологических компаний. Унификация ценовой политики – одна из его задач. Ведь участникам этой структуры не нужно конкурировать друг с другом, а только с импортными компаниями, не давая таким образом и им повышать цены.

Сергей Крутиков, заместитель генерального директора фармацевтической компании:

Опыт, который есть у Министерства здравоохранения, у холдинга, который создан, позволит нам более активно продвигать свои инициативы на внешнем рынке. Прежде всего это дальнее зарубежье, но, безусловно, мы не забываем про страны СНГ.

Кроме того, участие в холдинге упростит процесс сертификации и регистрации препаратов. В свою очередь это повлияет и на рост экспорта. География наших фармацевтических поставок уже составляет более 30 стран.