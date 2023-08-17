Новости Беларуси. На 1 августа складские запасы промышленных предприятий заметно опустели, едва дотянув до 8,5 миллиарда рублей, что составляет менее 71 % среднемесячного объема производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Годом ранее относительный уровень запасов готовой продукции был выше на 2 процентных пункта. Организации системы Министерства промышленности при росте объемов производства минимум на четверть увеличили экспорт. Поставки готовой продукции в страны СНГ и Азии выросли в полтора раза.