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Белорусская продукция пользуется повышенным спросом на рынках сбыта – разбирают быстрее, чем производят

17 августа 2023 16:44
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Новости Беларуси. На 1 августа складские запасы промышленных предприятий заметно опустели, едва дотянув до 8,5 миллиарда рублей, что составляет менее 71 % среднемесячного объема производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская продукция пользуется повышенным спросом на рынках сбыта – разбирают быстрее, чем производят-1

Годом ранее относительный уровень запасов готовой продукции был выше на 2 процентных пункта. Организации системы Министерства промышленности при росте объемов производства минимум на четверть увеличили экспорт. Поставки готовой продукции в страны СНГ и Азии выросли в полтора раза.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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