Новости экономики за 17.08.2023

Спрос бизнеса на банковское финансирование в первом полугодии вырос на треть. Стал ли капитал более доступным для перспективных бизнес-проектов? Складские запасы Минпрома пустеют, а эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЕРНУЛИСЬ НА МАРШРУТЫ БЕЛОРУССКИЕ АВТОБУСЫ

По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации.