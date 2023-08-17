Новости экономики за 17.08.2023

Спрос бизнеса на банковское финансирование в первом полугодии вырос на треть. Стал ли капитал более доступным для перспективных бизнес-проектов? Складские запасы Минпрома пустеют, а эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВЕРНУЛИСЬ НА МАРШРУТЫ БЕЛОРУССКИЕ АВТОБУСЫ
По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации.
Автобусы, на которых подтверждено отсутствие замечаний, выходят на линию. В качестве дополнительной меры представителями завода производится ежедневный контроль технического состояния работающих на маршрутах транспортных средств. Ранее городской комитет по транспорту российской северной столицы приостановил работу 137 автобусов в связи с наличием замечаний, которые потенциально могли привести к возгоранию.
Белорусская продукция пользуется повышенным спросом на рынках сбыта – разбирают быстрее, чем производят. Читайте здесь.
МИНЭКОНОМИКИ: УПРОЩАЕТСЯ ДОСТУП МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Министерство экономики отмечает эффективность государственной финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса Беларуси. Сектор предпринимательства обеспечивает без малого треть ВВП страны, треть от общего числа занятых, пятую часть промышленного производства, свыше 40 % экспорта товаров и порядка половины экспорта услуг.
Грядущее реформирование системы малого и среднего предпринимательства предусматривает в числе предлагаемых изменений новый подход к предоставлению государственной финансовой поддержки. На нее сможет претендовать не только малый, но и средний бизнес. Кроме того, будут внедрены новые инструменты – поручительства, гранты и возмещение части капитальных затрат на инвестпроекты. Такой подход позволит повысить гибкость и эффективность государственной финансовой поддержки.
Промышленность Беларуси показала рост более 7% за 7 месяцев 2023-го. Подробнее здесь.