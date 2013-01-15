Новости Беларуси. «Белорусская калийная компания» заключила контракт на поставку хлоркалия в Китай в первом полугодии. Соглашения подписаны с крупнейшими в КНР импортерами минеральных удобрений и вступают в силу 15 января.

Цена за тонну составит 400 долларов. Причем, это, по сути, основной ценовой ориентир, существенно влияющий на уровень активности на мировом калийном рынке. Прогноз экспертов на ближайшую перспективу позитивный, объемы потребления будут расти.

«Белорусской калийной компании» на мировом рынке экспорта сейчас принадлежит 43%. Удобрения поставляются в Европу, Индию, Китай, Центральную и Южную Америку, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Африку и Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.