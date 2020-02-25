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«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

25 февраля 2020 10:59
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Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники-1

Этот субъект России ежегодно импортирует 140 единиц техники МТЗ. А также автобусы МАЗ. Между тем, потребность в них не исчерпана. Удмуртии, которая сама считается развитым аграрным регионом, интересна и белорусская сельхозпродукция. Идёт работа над совместными проектами в промышленности, здравоохранении, образовании.

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники-4

За два года товарооборот между Удмуртской Республикой и Беларусью вырос вдвое. Прежде всего за счет импорта из нашей страны. Сейчас эта цифра составляет 44 миллиона долларов. 

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники-7

Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:
Мы в прошлом году приняли экспортную стратегию Удмуртской Республики. Определили 10 стран, наиболее перспективных для нашего взаимодействия на ближайшие 5 лет. И Республика Беларусь там под № 1. У нас беспрецедентная по количеству и составу делегация находится в Минске – это более 60 предпринимателей. Не любим подводить итоги, пока не подписаны контракты, но считаем, что от такого количества переговоров это перейдет в качество. 

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники-10

«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники-12

Делегация из Удмуртской Республики уже побывала в ПВТ, на Белорусской железной дороге и Минском автомобильном заводе. 25 февраля запланирована биржа контактов. От белорусской стороны в ней примут участие больше 100 предприятий. 

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Свинин # Фотофакт

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