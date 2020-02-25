«Беларусь там под № 1». Удмуртия будет закупать больше белорусской техники

Новости Беларуси. Удмуртия готова наращивать объемы поставок тракторов из Беларуси. Об этом было заявлено на деловом форуме двух республик. Он проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот субъект России ежегодно импортирует 140 единиц техники МТЗ. А также автобусы МАЗ. Между тем, потребность в них не исчерпана. Удмуртии, которая сама считается развитым аграрным регионом, интересна и белорусская сельхозпродукция. Идёт работа над совместными проектами в промышленности, здравоохранении, образовании.

За два года товарооборот между Удмуртской Республикой и Беларусью вырос вдвое. Прежде всего за счет импорта из нашей страны. Сейчас эта цифра составляет 44 миллиона долларов.

Александр Свинин, первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

Мы в прошлом году приняли экспортную стратегию Удмуртской Республики. Определили 10 стран, наиболее перспективных для нашего взаимодействия на ближайшие 5 лет. И Республика Беларусь там под № 1. У нас беспрецедентная по количеству и составу делегация находится в Минске – это более 60 предпринимателей. Не любим подводить итоги, пока не подписаны контракты, но считаем, что от такого количества переговоров это перейдет в качество.