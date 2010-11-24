Беларусь собирается разместить гособлигации на азиатском рынке на сумму не менее 500 млн. долларов

Нацбанк планирует расширить сотрудничество с мировыми инвесторами.

В настоящее время белорусская делегация ведет переговоры с Китайской народной республикой. Также Правительство Беларуси планирует подписать своп-соглашение с Литвой.

Дальнейшее привлечение заимствований позволит экономике развиваться более активно. Так, в декабре планируют провести еще одно размещение бондов. На этот раз на азиатском рынке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Президиум Совмина дал добро Минфину провести размещение на сумму не менее 500 млн. долларов на азиатских рынках. Срок размещения 7 лет условия примерно такие же, как и при размещении евробондов в Европе.