которые по отзывам специалистов организации, относятся к наиболее эффективным, если сравнивать с аналогичными программами в других государствах.

Детали сегодня обсудили в Правительстве на переговорах с делегацией этой международной организации.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь: За 25 лет совместной работы Всемирный банк инвестировал более 1,6 миллиардов долларов США в рамках реализации совместных проектов.

Хотелось бы отметить, что у нас с банком сложились доверительные отношения,

и мы рассчитываем и в дальнейшем рассматривать банк как стратегического партнера.

Кайл Питерс, старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам:

В течение последних нескольких лет Всемирный банк увеличил объемы поддержки Беларуси. Одна из причин, по которой я приехал сюда, состоит в том, что сейчас мы находимся в начале процесса разработки и согласования с вами новой стратегии

по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы Всемирного банка на 2018-2021 годы

В настоящий момент Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.