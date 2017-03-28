Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк приступили к разработке новой стратегии партнерства.
Детали сегодня обсудили в Правительстве на переговорах с делегацией этой международной организации.
Всемирный банк занимается оказанием финансовой и технической помощи развивающимся странам.
С Беларусью компанию связывает обширный портфель совместных проектов,
которые по отзывам специалистов организации, относятся к наиболее эффективным, если сравнивать с аналогичными программами в других государствах.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
За 25 лет совместной работы Всемирный банк инвестировал более 1,6 миллиардов долларов США в рамках реализации совместных проектов.
Хотелось бы отметить, что у нас с банком сложились доверительные отношения,
и мы рассчитываем и в дальнейшем рассматривать банк как стратегического партнера.
Кайл Питерс, старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам:
В течение последних нескольких лет Всемирный банк увеличил объемы поддержки Беларуси. Одна из причин, по которой я приехал сюда, состоит в том, что сейчас мы находимся в начале процесса разработки и согласования с вами новой стратегии
по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы Всемирного банка на 2018-2021 годы
В настоящий момент Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.