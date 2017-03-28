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Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов

28 марта 2017 16:30
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Новости Беларуси. Беларусь и Всемирный банк приступили к разработке новой стратегии партнерства.

Детали сегодня обсудили в Правительстве на переговорах с делегацией этой международной организации.

Всемирный банк занимается оказанием финансовой и технической помощи развивающимся странам.

С Беларусью компанию связывает обширный портфель совместных проектов,

которые по отзывам специалистов организации, относятся к наиболее эффективным, если сравнивать с аналогичными  программами в других государствах.

Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов-1

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
За 25 лет совместной работы Всемирный банк инвестировал более 1,6 миллиардов долларов США в рамках реализации совместных проектов.

Хотелось бы отметить, что у нас с банком сложились доверительные отношения,

и мы рассчитываем и в дальнейшем рассматривать банк как стратегического партнера.

Кайл Питерс, старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам:
В течение последних нескольких лет Всемирный банк увеличил объемы поддержки Беларуси. Одна из причин, по которой я приехал сюда, состоит в том, что сейчас мы находимся в начале процесса разработки и согласования с вами новой стратегии

по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы Всемирного банка на 2018-2021 годы

В настоящий момент Беларусь и Всемирный банк начали реализацию 7 проектов на общую сумму 650 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Всемирный банк # Василий Матюшевский # Кайл Питерс

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