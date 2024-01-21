Беларусь и Уганда провели переговоры по линии АПК

Беларусь своих партнеров выбирает по принципу взаимовыгодного сотрудничества. Парадокс, но на фоне санкций и внешнего давления в мире формируется целый список стран, которому с нами, Россией и Китаем комфортнее, чем с западными и заокеанскими коллегами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И здесь все просто. Мы строим отношения на принципах равенства и справедливости. Вот и в Африку мы пришли не с позиции силы, а на правах друзей, которые готовы учить и учиться.