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Беларусь и Уганда провели переговоры по линии АПК

21 января 2024 18:00
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Беларусь своих партнеров выбирает по принципу взаимовыгодного сотрудничества. Парадокс, но на фоне санкций и внешнего давления в мире формируется целый список стран, которому с нами, Россией и Китаем комфортнее, чем с западными и заокеанскими коллегами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И здесь все просто. Мы строим отношения на принципах равенства и справедливости. Вот и в Африку мы пришли не с позиции силы, а на правах друзей, которые готовы учить и учиться. 

Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья».

Беларусь и Уганда провели переговоры по линии АПК-1

На этой неделе представители МИД Беларуси провели переговоры с Угандой. Это страна Восточной Африки с населением около 45 миллионов человек, что сопоставимо с Польшей. В государстве проживает более 50 народностей, государственный язык – английский. Основа экономики – экспорт сырья: чая, табака, кофе, хлопка. Кроме того, в стране большие неразработанные запасы меди.

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Около 70 лет Уганда была британской колонией. В XX веке страна пережила военный переворот и две гражданские войны, экономика была разрушена. И в 90-е ее восстанавливали с помощью кредитов МВФ. Что на долгие годы обусловило ее сельскохозяйственную специализацию и зависимость от западных рынков. Сейчас в сельхозсекторе трудится около 80 % населения, поэтому и переговоры с Беларусью велись по линии АПК.

# Международное сотрудничество # Экономика

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