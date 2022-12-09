Беларусь и Россия планируют сформировать наднациональный налоговый комитет

Беларусь и Россия продолжают сближать свои экономические системы в рамках дальнейшего развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госдуме обсудили ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет. Он займется согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечни льгот, а в итоге созданы единые условия на всей территории двух наших стран. Также появится интегрированная система администрирования косвенных налогов. Ратификация договора позволит устранить целый ряд барьеров, а также создаст ряд условий для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси.

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