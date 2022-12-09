Прямой эфир

Беларусь и Россия планируют сформировать наднациональный налоговый комитет

09 декабря 2022 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия продолжают сближать свои экономические системы в рамках дальнейшего развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия планируют сформировать наднациональный налоговый комитет-1

В Госдуме обсудили ратификацию договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов. Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет. Он займется согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечни льгот, а в итоге созданы единые условия на всей территории двух наших стран. Также появится интегрированная система администрирования косвенных налогов. Ратификация договора позволит устранить целый ряд барьеров, а также создаст ряд условий для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси.

Больше новостей экономики за 9 декабря читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики на РТР-Беларусь за 08.12.2022
08 декабря 2022 17:07

Новости экономики на РТР-Беларусь за 08.12.2022

Российские самолёты Ту-214 будут собираться с помощью белорусских комплектующих
08 декабря 2022 16:14

Российские самолёты Ту-214 будут собираться с помощью белорусских комплектующих

С 12 декабря евро исключат из корзины иностранных валют Беларуси
08 декабря 2022 16:14

С 12 декабря евро исключат из корзины иностранных валют Беларуси