Новости экономики на РТР-Беларусь за 08.12.2022

Нацбанк исключает евро из корзины иностранных валют. С чем это связано? На каких условиях предлагают белорусские банки делать вклады в китайских юанях? Чем займется новый резидент свободной экономической зоны в Минске? Об этом в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Нацбанк исключает евро из корзины иностранных валют

Из корзины иностранных валют в Беларуси исключат евро с 12 декабря. Такое решение приняло правление регулятора. Оно обусловлено тем, что в последнее время торговые партнеры нашей страны ведут расчеты в основном в национальных валютах. А доля евро в обороте значительно снизилась. Сокращается товарооборот и количество операций, проводимых со странами ЕС. Структура корзины будет следующей. Для российского рубля отведено 60 %, для доллара – 30 %, для юаня – 10 %. При этом торги европейской валютой на бирже продолжатся. Ее курс будет устанавливаться на основании соотношения евро к доллару на международных финансовых рынках. Популярность китайского юаня в Беларуси растет

Еще один белорусский банк предложил клиентам размещать вклады в китайских юанях. Максимальная доходность – 3 % годовых. Срок – до 364 дней. Как отметили в учреждении, интерес к валюте КНР в стране большой. Так, в ноябре объем торгов внутреннего биржевого рынка превысил миллиард юаней. Как ожидается, спрос сохранится и в 2023 году. Всего вклады в китайской валюте предлагают три белорусских банка. В СЭЗ «Минск» появился новый резидент. Что он будет производить?

Новый резидент зарегистрирован в свободной экономической зоне «Минск». Компания с участием российского капитала будет производить ткани на основе вторсырья и текстильных отходов. На протяжении пяти лет в производство планируется инвестировать более миллиона евро. Получаемые здесь ткани будут востребованы в газовой и нефтяной промышленности, медицинской, мебельной и других сферах. Производство экспортно ориентированное. 90 % получаемой продукции планируется отгружать зарубежным партнерам. Компания начнет работу уже во втором квартале 2023 года. А сейчас информация о курсах валют, установленных Нацбанком.