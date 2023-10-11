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Головченко в Башкортостане: мы всегда готовы подставить плечо

11 октября 2023 10:35
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Увеличение товарооборота, развитие инвестиционного сотрудничества, открытие новых предприятий. То, что отношения Беларуси и Башкортостана имеют особое измерение и ценность, подчеркнул премьер-министр нашей станы на встрече с руководством этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко в Башкортостане: мы всегда готовы подставить плечо-1

Роман Головченко заверил, что мы всегда готовы подставить плечо при необходимости и сделать все возможное, чтобы отношения между республиками крепли и развивались. Сейчас сотрудничество активно идет по многим направлениям. Углубляется промышленная кооперация, реализуются проекты в АПК, машиностроении. Все это способствует росту товарооборота. Руководитель белорусского правительства находится с трехдневным рабочим визитом в российских регионах.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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