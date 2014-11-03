Беларусь готова поставлять в Мьянму технику, сотрудничать в инвестиционной сфере и готовить офицеров для этой страны

Новости Беларуси. Беларусь готова поставлять в Мьянму технику и сотрудничать в инвестиционной сфере. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мясникович на встрече с верховным главнокомандующим этой страны.

Стороны также налаживают сотрудничество в здравоохранении, производстве лекарств и сельском хозяйстве.

Стороны обсудили вопросы промышленного взаимодействия, энергетики и инженерной инфраструктуры. Беларусь высказала готовность делиться с партнерами технологиями и ноу-хау.

Также наша страна предложила готовить для Мьянмы высококвалифицированных офицеров.

Мьянма – преимущественно аграрная страна. К тому же у этого государства Юго-Восточной Азии богатые залежи нефти и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы готовились к вашему визиту. Я сегодня могу предложить некие эксклюзивные варианты расширения торгово-экономического сотрудничества гражданской продукции. Мы можем рассмотреть вопрос о предоставлении экспортных кредитов белорусской стороной под отдельную продукцию белорусского производства. Поставки гражданской техники в лизинг или с отсрочкой платежа. Готовы рассматривать вопросы инвестиционного сотрудничества в вашей стране.

Мин Аунг Хланг, главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Союз Мьянма:

Беларусь – сильная страна, которая находится в Восточной Европе. Мы поддерживаем путь, по которому вы развиваетесь. Ваша страна для нас – очень важный партнер. И мы хотим реализовывать взаимовыгодные проекты между нашими странами.

Дипломатические отношения Беларуси с этой страной развиваются уже на протяжении 15 лет. Товарооборот за прошлый год составил более 2-х млн долларов.