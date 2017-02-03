Прямой эфир

Александр Лукашенко: льготировать будем только то, что завтра даст результат

03 февраля 2017 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Льготировать в Беларуси будут то, что даст результат. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, сообщает БЕЛТА.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Льготировать будем только то, что завтра даст результат. Еще раз подчеркиваю - мы живем в рыночной экономике. Тем более, все хотят в ВТО - вы знаете, как относятся в ВТО к льготам. Станьте на место государства: у вас есть какие-то небольшие деньги - кому вы их дадите? Просто "закопать в песок", или вы подумаете, что принесет эта ссуда, которую вы кому-то дадите? Точно так и в государстве. Все льготы и прочее - вы же понимаете, что это все из кармана нашего народа. Кто-то в бюджет отдает деньги, а кого-то мы из бюджета льготируем. С учетом этого льготы даются в первую очередь тем, кого государство обязано поддерживать, - среди них многодетные семьи, военные.

# Экономика # Александр Лукашенко # Большой разговор с Президентом

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено
03 февраля 2017 07:34

Александр Лукашенко: Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено

Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию
02 февраля 2017 19:07

Компания «Молочный Мир» будет экспортировать товары в Азербайджан и Грузию

Новости экономики за 02.02.2017
02 февраля 2017 18:44

Новости экономики за 02.02.2017