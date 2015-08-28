Александр Лукашенко: Если мы переживем этот год, следующий будет легче

Новости Беларуси. Продолжается рабочая поездка Александра Лукашенко по Брестской области. Президенту доложили, как завершается уборка зерновых и заготовка кормовых культур. Александр Лукашенко распорядился там, где это более целесообразно, убрать кукурузу не на зерно, а использовать ее при заготовке кормов.

Сегодня аграрный комплекс «Беловежский» – уникальное предприятие, где отслеживается производство мяса и молока от поля до прилавков магазина. Здесь работает более полутора тысяч человек.

Александр Лукашенко пообщался с тружениками комплекса и ответил на их вопросы. В частности, людей волнует продовольственная безопасность и ценообразование в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопрос не в цене и даже не в зарплате. Экономические войны переросли в финансовые. Что такое «Китай девальвировал свой юань аж примерно на 10%»? Кошмар, по всему миру ударило. Ближе к нам: Россия в три раза девальвировала, обесценила свой рубль. Это по нам ударило. Наши цены в России наполовину уменьшились. На то же мясо, молоко и так далее. Второй раз по 30-40% девальвировал национальную валюту Казахстан. Тоже наш партнер. В Украине идет война, я уже про это не говорю, там вообще рухнулось. И мы остались на этом островке. Что делать? Там мы покупаем сырье, допустим, в России, углеводородное сырье, нефть, газ, металлы и так далее. Без металла ничего не обходится. У нас этого металла нет, такого. Мы ограничены в этом.

Украина: 7 млрд долларов был товарооборот. Сегодня наполовину свалились и дальше идет уменьшение. То есть мы продавали туда на 5 млрд долларов. Сегодня у них нет денег, у них идет война. Лишь бы выжить.

Казахстан, вы видите, девальвировал национальную валюту. А девальвация сразу бьет по ценам в магазинах. Он на это не посмотрел. Какая цель стоит у руководителей этих государств? Спасти производство, спасти, чтобы не остановилось, спасти страну. Нам как в этой ситуации поступать? У нас не такая рыночность, как у них, мы кое-что можем держать и управлять процессами, в том числе и в ценообразовании, но не чрезмерно. Если мы жиманем вас по ценам, а все вокруг будет расти в ценах, то, что вы потребляете, а мы вас жиманем – вы остановитесь. А промышленность – прежде всего. Поэтому хочешь – не хочешь, вертишься-крутишься, и нам приходится как-то бежать за всеми остальными. Вот в чем вопрос. Я думаю, если мы переживем этот год, следующий год будет легче. Даже при всех этих негативах. Потому что, мне кажется, уже в нашем регионе, Китай даже, Азия, Европа – мы уже обвалились настолько, что мы стоим на дне, дальше падать некуда. Поэтому мы переживаем самые тяжелые времена.

Иногда думаю: вот, президентские выборы, господь испытывает не меня, а вас. Ведь жили всегда неплохо. С прохладцей работали многие. Не «беловежские», другие. Вы знаете. И вот сейчас, вот в этот период, и господь нам подкинул такую погоду, и вокруг мир обрушился. Там война, там конфликты и так далее. И господь решил проверить вас, насколько вы стойки и терпеливы в этом отношении. Я готов ко всему, я уже наработался, наверное, как и вы, Дмитриевич, мы уже этого хлеба наелись. Вопрос в другом: нам бы сохранить страну для детей.